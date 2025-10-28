Yerel amatör liglerde edindiği deneyimi, bölgesel ve klasman kategorilerindeki maçlarla pekiştirdi. Gözlemci raporlarında öne çıkan "fiziksel hazırlık, pozisyon alma ve iletişim" başlıklarında aldığı olumlu notlar, onu üst kademelere taşıyan temel unsurlar oldu. Kariyer çizelgesinde, klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine uzanan istikrarlı bir yükseliş grafiği vardır. Zorbay Küçük kimdir? Hakem Zorbay Küçük kaç yaşında, nereli?

ÜST KLASMAN DA ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

Üst klasman seviyesine yükseldikten sonra Zorbay Küçük; tempolu, temaslı ve VAR müdahalesine açık karşılaşmalarda uzun süre görev aldı. Zaman yönetimi, kritik anlarda soğukkanlılık, pozisyon yakınlığı ve oyuncu psikolojisini okuma becerisiyle bilinir. Derbi atmosferine yaklaşan yüksek gerilimli maçlarda, oyunun kontrolünü kaybetmemeye odaklanan bir yönetim tarzı benimser. Bu yaklaşım, özellikle maçın son bölümlerinde verilen kritik faul ve kart kararlarında belirginleşir. VAR ile kurduğu iletişim, ekibin ortak karar üretme hızını artırmasıyla öne çıkar.

HAKEMLİK STİLİ VE OYUN YORUMU

Küçük'ün hakemlik stili "oyunu akıtma" prensibine dayanır. Temasın oyunun doğasına uygun olduğu pozisyonlarda düdüğü çabuk çalmaz, ancak sertliğin sınırı aşıldığında cezalandırma konusunda tereddüt göstermez. Avantaj kuralını etkin kullanması, hızlı hücum fırsatlarını değerlendiren takımların oyunda kalmasına izin verir. Sarı ve kırmızı kart standardını maçın başından itibaren net şekilde ortaya koyar; bu da oyuncu davranışlarının belirlenen çizginin dışına taşmasını engeller. Kenar yönetimleriyle kurduğu mesafeli fakat saygılı iletişim, saha içi tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

FİZİKSEL HAZIRLIK VE TEKNİK DONANIM

Modern hakemliğin gerektirdiği atletik standartları karşılamak, Zorbay Küçük'ün öne çıkan özellikleri arasındadır. Sprint ve tekrarlı koşu dayanıklılığına dayalı antrenman planlarını benimseyen Küçük, ofsayt çizgilerine ve ceza sahası içi kritik temaslara yakın kalmayı hedefler. Kullanılan teknolojiler (VAR, kalabalık stadyumlarda telsiz iletişim ve fitness takip sistemleri gibi) konusunda güncel kalmaya dikkat eder. Maç öncesi hazırlıkta takımların taktik eğilimlerini çalışmak, beklenen oyuncu eşleşmelerini not etmek ve potansiyel risk anlarını senaryolaştırmak onun rutininin parçasıdır.

Her üst düzey hakem gibi Zorbay Küçük de zaman zaman futbol kamuoyunun tartışmalarına konu olur. Büyük maçlarda verilen veya verilmeyen penaltılar, kart standardındaki yorum farklılıkları ve avantaj uygulamalarının sürekliliği, eleştirilerin odak noktasıdır. Ancak profesyonel hakemlikte bu tür başlıkların kaçınılmaz olduğu da bilinir. Küçük, eleştirilere karşın iletişim kanallarını kapatmak yerine rapor ve görüntü analizleri üzerinden öz değerlendirme yapmayı tercih eder; tutarlılık ve şeffaflığa vurgu yapar.

PFDK SÜRECİ

Son dönemde futbol kamuoyunu meşgul eden bahis soruşturması kapsamında Zorbay Küçük'ün de 28.10.2025 tarihinden itibaren Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği kamuoyuna yansıdı.