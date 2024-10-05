Zonguldakspor Basket 67, Fenerbahçe maçına neden çıkmadı? Zonguldakspor Basket 67 Fenerbahçe maçı neden oynanmadı?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Zonguldakspor Basket 67, Fenerbahçe ile yapması planlanan maça çıkamayacağını Türkiye Basketbol Federasyonu'na bildirdi. Geçen yıl şampiyon olarak lige yükselen takım, ligin ikinci haftasında da mücadele edemeyecek. Zonguldakspor Basket 67, Fenerbahçe maçına neden çıkmadı?Zonguldakspor Basket 67 Fenerbahçe maçı neden oynanmadı?

ZONGULDAKSPOR BASKET 67, FENERBAHÇE MAÇINA NEDEN ÇIKMADI?

Geçen yıl şampiyon olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Zonguldakspor Basket 67, ligin ikinci haftasında da karşılaşmaya çıkamayack. Zonguldakspor Basket 67 Kulübü Başkanı Kanat Tan, ligin 2. hafta mücadelesinde yarın saat 15.00'te Zonguldakspor Site Spor Salonu'nda oynanması planlanan Fenerbahçe maçına çıkamayacaklarını Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) bildirdi.

TBF, ligin ilk haftasında OGM Ormanspor ile oynanması gereken maça çıkmayan Zonguldakspor Basket 67'yi hükmen mağlup ilan edildiğini duyurmuştu.

Başkan Kanat Tan'ın açıklamaları şöyle:

"ING Süper lig 2. hafta mücadelesinde cumartesi saat 15.00'de Zonguldak Site Kapalı Salonu oynamamız gereken son Avrupa Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe karşılaşmasına çıkamayacağımızı basketbol federasyonuna bildirmiş bulunmaktayız. Alınan karar gereği Zonguldakspor basket 67- Fenerbahçe Opet müsabakası oynanmayacaktır."