ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gaziantep FK-52 Orduspor FK maçı CANLI, HD izle! Gaziantep FK-52 Orduspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK-52 Ordu spor FK maçı, kupa heyecanını doruğa çıkaran eşleşmelerden biri. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, favori olarak sahaya çıkarken, 52 Ordu spor FK da sürpriz bir sonuç elde ederek rakibini elemenin hesaplarını yapıyor. Taraftarlar ise bu önemli karşılaşmayı canlı ve HD olarak izlemek için yayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın dikkat çeken bu maçının yayın bilgileri açıklandı. Peki, Gaziantep FK-52 Ordu spor FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar…

GAZİANTEP FK-52 ORDUSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - 52 Ordu spor FK maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

ZTK GAZİANTEP FK-52 ORDUSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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