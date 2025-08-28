Zeynep Sönmez maçı ne zaman? Zeynep Sönmez – Kostyuk maçı CANLI izleme linki!

Dünya tenisinin dikkat çeken isimlerinden Marta Kostyuk ile karşılaşacak olan Zeynep Sönmez'in mücadelesi büyük heyecan yaratıyor. Kritik maç, Türk tenis tarihine geçebilecek sonuçlar doğurabilir. Peki, Zeynep Sönmez – Marta Kostyuk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? İşte Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıkladığı detaylar…

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Tenis Federasyonu'nun resmi duyurusuna göre, Zeynep Sönmez ile Marta Kostyuk arasındaki mücadele 28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak.

ZEYNEP SÖNMEZ TENİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Zeynep Sönmez – Marta Kostyuk maçı saat 19.30'da oynanacak.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Zeynep Sönmez'in ABD Açık 2. turu kapsamında Marta Kostyuk ile oynayacağı karşılaşmayı vatandaşlar canlı olarak HBO Max ekranlarından izleyebilecekler.

