Zeynep Sönmez maçı ne zaman? Zeynep Sönmez – Kostyuk maçı CANLI izleme linki!

Zeynep Sönmez maçı ne zaman? Zeynep Sönmez – Kostyuk maçı CANLI izleme linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk tenisinin gururu Zeynep Sönmez, korttaki başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Spor severler, "Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile maçın günü ve saati netlik kazandı.

Dünya tenisinin dikkat çeken isimlerinden Marta Kostyuk ile karşılaşacak olan Zeynep Sönmez'in mücadelesi büyük heyecan yaratıyor. Kritik maç, Türk tenis tarihine geçebilecek sonuçlar doğurabilir. Peki, Zeynep Sönmez – Marta Kostyuk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? İşte Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıkladığı detaylar…

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Tenis Federasyonu'nun resmi duyurusuna göre, Zeynep Sönmez ile Marta Kostyuk arasındaki mücadele 28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak.

Zeynep Sönmez maçı ne zaman? Zeynep Sönmez – Kostyuk maçı CANLI izleme linki!

ZEYNEP SÖNMEZ TENİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Zeynep Sönmez – Marta Kostyuk maçı saat 19.30'da oynanacak.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Zeynep Sönmez'in ABD Açık 2. turu kapsamında Marta Kostyuk ile oynayacağı karşılaşmayı vatandaşlar canlı olarak HBO Max ekranlarından izleyebilecekler.

HBO MAX CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir

Anayasa'daki "Herkes Türktür" maddesini tartışmaya açtı
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
'Suriye'ye harekat olacak mı?' sorusuna Bakan Güler'den dikkat çeken yanıt

"Suriye'ye askeri harekat" sorusuna YPG'yi endişelendirecek yanıt
Gram altında yeni rekor! Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi

Gram altında yeni rekor! Yatırımcılara jet uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.