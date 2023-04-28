Zerrin Özer Olamazdım Seninle şarkı sözleri! Olamazdım Seninle şarkısı DİNLE!
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Zerrin Özer Olamazdım Seninle şarkı sözleri araştırılıyor. Olamazdım Seninle şarkı sözleri merak konusu oldu. İşte, Zerrin Özer Olamazdım Seninle şarkı sözleri!
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ZERRİN ÖZER OLAMAZDIM SENİNLE ŞARKI SÖZLERİ!
Hayli zor oldu sevdandan vazgeçmem
Her şeyden acı bile bile aldanmak
Çok yazık oldu seninle geçen zamana
En büyük suçtu inanmak yalanlara
Olamazdım senle yapamazdım senle
Yaralıydı her gün gönlüm seninle
Olamazdım senle yapamazdım senle
Bitecekti elbet günün birinde
Bırakıp da gitmem sanıyordun seni
Acımasız gerçekler zorladı buna beni
İlk kez yenildim ilk defa mağlup oldum
Yıkıldım yoruldum varlığınla tükendim