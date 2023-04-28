Zerrin Özer Olamazdım Seninle şarkı sözleri! Olamazdım Seninle şarkısı DİNLE!

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ZERRİN ÖZER OLAMAZDIM SENİNLE ŞARKI SÖZLERİ!

Hayli zor oldu sevdandan vazgeçmem

Her şeyden acı bile bile aldanmak

Çok yazık oldu seninle geçen zamana

En büyük suçtu inanmak yalanlara

Olamazdım senle yapamazdım senle

Yaralıydı her gün gönlüm seninle

Olamazdım senle yapamazdım senle

Bitecekti elbet günün birinde

Bırakıp da gitmem sanıyordun seni

Acımasız gerçekler zorladı buna beni

İlk kez yenildim ilk defa mağlup oldum

Yıkıldım yoruldum varlığınla tükendim