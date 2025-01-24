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ZAM FARKLARI | Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları bugün yatar mı?

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Memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak olan zam farkları ne zaman yatacak sorusu gündeme geliyor. Zam farklarının yatma tarihi merakla bekleniyor. Bu konuda en güncel bilgileri ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Zam farkları, birçok kişinin gündeminde yer alırken, bu ödemelerin tarihiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, zam farkları bugün yatar mı? Memur ve emekli zam farklarının yatacağı tarihlerle ilgili detaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarıyla netleşiyor. Peki, Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları bugün yatar mı? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan X hesabında, 'Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.' açıklamasında bulundu.

ZAM FARKLARI | Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları bugün yatar mı?

4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkını 24 Ocak 2025 Cuma günü (bugün) ödüyoruz.

Harp ve Vazife Malullüğü Aylığı alan ve hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödemeyi de 24 Ocak 2025 Cuma günü (bugün) gerçekleştiriyoruz.

Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz Banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz.

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylelikle emeklilere yüzde 15,75'lik zam yapıldı.

ZAM FARKLARI | Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları bugün yatar mı?
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