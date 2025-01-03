Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zabıta ve bekçi maaşları Ocak 2025'te ne kadar? Memur maaşlarına yapılacak zam oranları, kamu çalışanları ve emekliler için büyük önem taşıyor. Bekçi ve zabıta maaşları da bu kapsamda merak edilen konular arasında. Peki, en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu?

Bugün açıklanacak enflasyon verileriyle, milyonlarca memurun Ocak 2025 zam oranları netleşecek. Bekçi ve zabıta maaşları yeni yılda ne kadar olacağı araştırılırken en düşük zabıta maaşı kaç TL olacağı gündemde. Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

OCAK 2025 ZABITA MAAŞI NE KADAR?

Bekçi ve zabıta olarak görev yapmaya hazırlanan birçok kişi, 2025 yılında en düşük maaşların ne kadar olacağını merak ediyor. 2024'ün son 5 aylık enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalar, 2025 yılında en düşük bekçi ve zabıta maaşının 44.745 TL seviyesinde olacağını gösteriyor.

ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
img

Ülkesinden kaçıp İspanya'ya sığınmıştı! Muhalif lideri getirene ödül
img

Binler sınıra doğru yürüyüşe geçti! 20 Ocak'tan önce ülkeye girecekler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Sema Aydemir'in düşmanıyla Survivor'da karşılaştığı o an!
Sema Aydemir'in Survivor'da düşmanıyla karşılaştığı o an!

Son Dakika Haberleri

Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? POLİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek başkomiser ve polis maaşı ne kadar oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.