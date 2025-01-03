ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu?

Bugün açıklanacak enflasyon verileriyle, milyonlarca memurun Ocak 2025 zam oranları netleşecek. Bekçi ve zabıta maaşları yeni yılda ne kadar olacağı araştırılırken en düşük zabıta maaşı kaç TL olacağı gündemde. Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

OCAK 2025 ZABITA MAAŞI NE KADAR?

Bekçi ve zabıta olarak görev yapmaya hazırlanan birçok kişi, 2025 yılında en düşük maaşların ne kadar olacağını merak ediyor. 2024'ün son 5 aylık enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalar, 2025 yılında en düşük bekçi ve zabıta maaşının 44.745 TL seviyesinde olacağını gösteriyor.

MEMUR ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.