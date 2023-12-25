Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor? Yüzde 25'lik kira zam sınırlaması ne zaman bitecek?

Fahiş kira artışlarını engellemek amacıyla uygulanan yüzde 25 kira zammı sınırlaması sona eriyor. Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından yüzde 25'lik kira zam sınırlaması ne zaman bitecek merak konusu oldu. Arama motorlarında kira zam sınır uygulamasının biteceği tarihi sorgulatılıyor. Peki, Yüzde 25'lik kira zam sınırlaması ne zaman bitecek? Yüzde 25'lik kira zammı sınır uygulaması son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

YÜZDE 25'LİK KİRA ZAM SINIRLAMASI BİTİYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Şimşek'in geçtiğimiz hafta basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulamasının uzatılmayacağını söylediği öğrenildi.

YÜZDE 25'LİK KİRA ZAMMI SINIR UYGULAMASI SON GÜN NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüzde 25'lik zammı sınır uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılan iş insanlarından alınan bilgilere göre Bakan Şimşek, "Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak." dedi.