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Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI

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Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? Yurt dışı çıkış harcı ödeme işlemleri hakkında merak edilenler bu haberde yer alıyor. Yurt dışı çıkış harcının nasıl ve nereden ödeneceğini, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar merak ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak 500 liralık yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, bu tarihten önce yatırılmasına imkan sağladı. Yurt dışı çıkış harcının nasıl ve nereden ödeneceği konusunda bilgi verildi. Birçok kişi yurt dışı çıkış harcının nasıl ve nereden ödeneceğini merak ediyor. Peki, Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? İşte detaylar...

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI || Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir?

YURT DIŞI HARCI GELİR İDARE BAŞKANLIĞI'NDAN MI ÖDENECEK?

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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