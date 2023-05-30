Yürek Çıkmazı 27.bölüm fragmanı! (VİDEO) Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi seyirciyi ekrana kilitliyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yürek Çıkmazı 27.bölüm fragmanı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Halil'in yaptığı fedakarlığı öğrenen Zeynep'in mutluluğu kadar acısı da büyüktür. Çünkü öğrendiği gerçekler, hayatta en çok güvendiği insanlardan birisi olan babası Cem'in korkunç yalanını da ortaya çıkarmıştır. Zeynep hayatındaki en zor yüzleşmelerden birini gerçekleştirebilmek için Halil'in desteğini ister. Diğer taraftan Dündar Göreli, Salkım'ı ona vermesi için Halil'i sıkıştırır. Halil ve Cem şüpheleri Zeynep'in üzerinden çekmek için akıllara durgunluk verecek tehlikeli planları için harekete geçer.

Kader'in asıl niyetini babasına ispatlamaya çalışan Feride, Kader'i takip eder ve onu Solmaz'ın mezarını ziyaret ederken görür. Kader, Feride'nin bu bilgiyi Yılmaz'a söylemesini önlemek için Halil'den yardım ister. Ama Yılmaz sürpriz bir şekilde gerçeği öğrenecektir. Kader'in Solmaz'ın kardeşi olduğunu öğrenen Yılmaz, gördüğü sanrılarında etkisiyle tamamen köşeye sıkışmış hisseder. Ona göre bu çıkmazdan kurtulmasının tek yolu Kader'in hayatına son vermektir

YÜREK ÇIKMAZI 27.BÖLÜM FRAGMANI!

Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Yürek Çıkmazı 27.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.