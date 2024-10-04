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Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
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Yunus Akgün'ün hayatı ve akriyeri merak ediliyor. Yunus Akgün'ün yaşı, doğum yeri ve oynadığı takım gibi detaylar haberimizde yer alıyor. Yunus Akgün, genç yaşına rağmen futbol kariyerinde önemli adımlar atan bir isimdir.

Yunus Akgün, son dönemde futbol dünyasında adından sıkça söz ettiren genç yeteneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Yunus Akgün kimdir? Nereli ve hangi takımda forma giyiyor? Hangi takımda oynadığı ve nereli olduğu merak konusu olan Yunus Akgün hakkındaki tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 doğumludur. Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Türkiye Millî Takımı'nda sağ kanat ve hücum orta saha olarak forma giyen yetenekli bir Türk futbolcudur. Yunus Akgün, Türkiye Millî Takımı'nda genç yaş kategorilerinden itibaren forma giymeye başlamıştır. 2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası ve 2017 FIFA U17 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. A milli takım formasıyla ilk maçına 4 Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na karşı çıktı. İlk golünü ise 7 Haziran 2022'de Litvanya'ya karşı oynanan maçta attı.

Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

YUNUS AKGÜN'ÜN KARİYERİ HAKKINDA

Yunus Akgün, futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlamıştır. 2011 yılında kulübe katılan Akgün, gösterdiği yetenekle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Profesyonel anlamda Galatasaray formasıyla ilk kez 5 Ağustos 2018'de Akhisar Belediyespor'a karşı 2018 Türkiye Süper Kupası maçında sahaya çıktı.

Akgün, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor'a transfer oldu. Bu dönemde sergilediği etkili performansla Süper Lig'de büyük dikkat çekti. Adana Demirspor formasıyla birçok gole ve asiste imza atan Akgün, takımın hücum gücüne önemli katkılar sundu.

2022-23 sezonunda Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Özellikle sezonun kritik anlarında gösterdiği performansla takımının 23. lig şampiyonluğuna önemli katkıda bulundu.

26 Ağustos 2023'te İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'ye kiralık olarak transfer oldu. Yunus Akgün, Leicester City formasıyla ilk maçına 29 Ağustos'ta EFL Kupası'nda Tranmere Rovers'a karşı çıktı ve takımı maçı 2-0 kazandı. Kulüpteki ilk golünü ise FA Cup'ta Birmingham City'e karşı kaydetti.

Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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