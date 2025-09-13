Yunanistan - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket üçüncülük maçı!

Avrupa basketbolunun en kritik mücadelelerinden biri için sahne hazır: EuroBasket 2025'te madalya avcıları karşı karşıya geliyor! Turnuvanın final heyecanı kadar büyük bir anlam taşıyan üçüncülük maçında, Yunanistan ile Finlandiya kaderlerini çizmek için parkeye çıkıyor. Her iki takım da altın madalyanın dışında kaldı, ancak bronz madalya için son kozlarını bu maçta paylaşacak. Peki, bu büyük mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve nerede oynanacak? İşte bronz madalya için verilecek mücadelenin detayları...

YUNANİSTAN – FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?

Yunanistan ile Finlandiya arasındaki EuroBasket 2025 üçüncülük maçı, 14 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak. Bu maç, turnuvayı madalya ile tamamlama şansı kalan her iki ekip için "son şans" anlamına geliyor.

YUNANİSTAN – FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç, Pazar günü final maçından önce, yani 17:00 (TSİ, Türkiye Saati ile) başlıyor.

(Not: Turnuva yerel saatine göre düzenlenmiş olup Türkiye için saat farkı dikkate alınmıştır.)

YUNANİSTAN – FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'den bu maçı TRT Spor / TRT Spor Yıldız gibi ulusal spor yayını yapan kanallardan izlemek mümkün olması bekleniyor. EuroBasket yayını önceki maçlarda TRT grubu üzerinden gerçekleşmektedir.

Ayrıca, maçın uluslararası izleyiciler için FIBA'nın resmi yayın platformlarında ve Türkiye hariç bazı bölgelerde Novasports ve diğer yerel spor yayıncılarında da yayınlanacağına dair bilgiler var.

YUNANİSTAN – FİNLANDİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maçın oynanacağı salon: Arena Riga, Riga, Letonya.

Adres: Skanstes iela 21, Vidzemes priekšpilseta, Riga, LV-1013, Letonya.

Arena kapasitesi yaklaşık 11.200 kişi olarak belirtiliyor.