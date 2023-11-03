Yumoş, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Yumoş hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Yumoş hangi ülkenin? Yumoş tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Yumoş markası nereye ait?

Yumoş hangi ülkenin? Yumoş tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Yumoş markası nereye ait?

Yumoş hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Türkiye'de temizlik ve kişisel bakım ürünleri konusunda bilinen ve tercih edilen bir marka olan Yumoş, özellikle yumuşatıcı ürünleriyle tanınır. Peki, Yumoş hangi ülkenin? Yumoş tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Yumoş markası nereye ait?

YUMOŞ HANGİ ÜLKENİN?

Yumoş, temizlik ve kişisel bakım ürünleri konusunda Türkiye'nin tanınmış markalarından biridir. Ürün yelpazesi içerisindeki yumuşatıcılar ile özellikle çamaşırların daha yumuşak ve hoş kokulu olmasını sağlayan Yumoş, Türk evlerinin vazgeçilmez temizlik ürünlerinden biridir. Yerel bir marka olarak 1997 yılında kurulan Yumoş, Türkiye'nin yanı sıra bazı uluslararası pazarlarda da tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Yumoş, 1986 yılından beri Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. bünyesinde üretilen deterjan, yumuşatıcı, giysi spreyleri, sprey koku markasıdır. Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. İngiltere merkezli Unilever PLC'ye aittir. Türkiye'deki fabrikasında üretim yapmaktadır.