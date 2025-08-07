Yüksek kira davalarında 'Hakkaniyet indirimi' talep etmeyi unutmayın

Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli tespit davalarında hakimlerin hakkaniyet indirimine karar verebileceklerini ve davalarda vatandaşların dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini söyledi.

HAKKANİYET İNDİRİMİ NASIL BELİRLENİYOR?

Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli nedeniyle açılan davalarda "hakkaniyet indirimi"ne ilişkin açıklamada bulundu. Hakkaniyet indiriminin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında yer aldığını belirten Küçük, "Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; ülkemizde kira artışlarındaki yüzde 25 sınırından sonra kira bedelleri artık tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Belirlenen oran yüzde 43 civarında bir orandı. Burada hakkaniyet indirimi ise kira bedeli tespiti davası dediğimiz hususta tamamen kanunda geçen bir cümle nedeni ile 'hakkaniyet' kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında sabit olan bir indirimdir. Hakimler genellikle kira bedeli tespit davalarında bilirkişilere yaptırdıkları bedelden yani taşınmaz boş olarak kiraya verildiğinde elde edilecek kira bedelleri üzerinden ek olarak yüzde 10 ile 20 arasında bir indirim yapmaktadırlar. Bu indirimin sebebi ise; kanunda geçen 'hakimin kira bedelini hakkaniyete göre belirleyeceği' hükmü nedeniyle hakkaniyet indirimi adı altında bu indirim yapılmaktadır" dedi.

İNDİRİM İÇİN GEREKLİ KRİTERLER

Avukat Küçük, vatandaşların özellikle dava dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu indirim tamamen hakimin takdirinde olup, takdiri etkileyen hususlar yani taşınmazın yaşı, bulunduğu konum, kaç yıldır kiracının olduğu gibi durumlarda indirim oranları artmaktadır. Vatandaşlar kendilerine karşı açılmış davalarda bunu kendileri talep etmese dahi bunu hakimin gözetmesi gerekmektedir. Fakat kendi davalarında dilekçelerinde bunları belirtirlerse hakimin dikkate alması daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Konut kira zamları, zam yapılacak aydan önceki ayın 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre belirleniyor. Ev sahipleri, bu orana eşit ya da daha düşük oranda zam yapabiliyor. 2025 Temmuz ayında açıklanan verilere göre, son 12 aylık ortalama TÜFE artış oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti. Bu oran, temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri için uygulanabilecek en yüksek zam oranı oldu. Örneğin, kira zammı Eylül ayında yapılacaksa, ev sahipleri Eylül ayına ait 12 aylık TÜFE verisini baz alarak zam oranını belirliyor.