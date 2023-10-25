Young Boys-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Young Boys-Manchester City hangi kanalda, şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Young Boys-Manchester City maçında karşı karşıya gelecek. Young Boys-Manchester City hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Young Boys-Manchester City maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Young Boys-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Young Boys-Manchester City hangi kanalda, şifresiz mi?
Young Boys-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Young Boys-Manchester City maçı şifresiz mi ve Young Boys-Manchester City maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Young Boys-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Young Boys-Manchester Cityhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Young Boys ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Young Boys-Manchester City Maçı, 25 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Young Boys-Manchester City Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Young Boys ve Manchester City, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bern'da, Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.