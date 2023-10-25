UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Young Boys-Manchester City maçında karşı karşıya gelecek. Young Boys-Manchester City hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Young Boys-Manchester City maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Young Boys-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Young Boys-Manchester City hangi kanalda, şifresiz mi?

Young Boys-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Young Boys-Manchester City hangi kanalda, şifresiz mi?

Young Boys-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Young Boys-Manchester City maçı şifresiz mi ve Young Boys-Manchester City maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Young Boys-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Young Boys-Manchester Cityhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

25-10-2023 YOUNG BOYS VS MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Young Boys ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

YOUNG BOYS-MANCHESTER CITY MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

YOUNG BOYS-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?

Young Boys-Manchester City Maçı, 25 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

YOUNG BOYS-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Young Boys-Manchester City Maçı, saat 22:00 başlayacak.

YOUNG BOYS-MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Young Boys ve Manchester City, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bern'da, Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.