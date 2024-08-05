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YOUNG BOYS hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor?

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Young Boys adlı futbol takımı hangi ülkenin takımıdır ve hangi ligde mücadele eder? Bu soruların yanıtları futbol severler tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında yer alan Young Boys, araştırılıyor. Young Boys hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ülkede bulunuyor? Young Boys hangi ligde? Young Boys sahibi kim? merak etti. İşte detaylar...

Young Boys hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ülkede bulunuyor? Young Boys hangi ligde? sorularının cevabı merak ediliyor. UEFA kura çekiminin belli olmasıyla Galatasaray'ın rakibi de açıklandı. Peki, YOUNG BOYS hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor?

YOUNG BOYS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Young Boys, İsviçre'nin Bern şehrine ait bir futbol takımıdır. Tam adı BSC Young Boys olan takım, İsviçre Süper Ligi'nde (Swiss Super League) mücadele etmektedir. İsviçre Süper Ligi, İsviçre'nin en üst düzey futbol ligidir ve Young Boys, bu ligde en üst sıralarda yer alan ve sık sık şampiyonluk mücadelesi veren bir takımdır.

YOUNG BOYS hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE YOUNG BOY KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

YOUNG BOYS hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor?

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MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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