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Young Boys- Aston Villa maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi canlı izle! Young Boys- Aston Villa maçı hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Young Boys ve Aston Villa takımları karşı karşıya geliyor. Maçın tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu. Futbol severler, maçın detaylarını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Bu akşam Young Boys ile Aston Villa arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. İki takım, turnuvanın bu önemli aşamasında karşı karşıya gelirken, futbolseverler maça dair tüm detayları merakla araştırıyor. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağı, futbol tutkunları için büyük bir önem taşıyor. Peki, Young Boys- Aston Villa maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi canlı izle! Young Boys- Aston Villa maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

YOUNG BOYS- ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Young Boys- Aston Villa maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak.

YOUNG BOYS- ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Young Boys- Aston Villa maçı saat 19.45'te TRT 1 ve tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

Young Boys-Aston Villa Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Canlı İzle!

TRT TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

7 Mayıs'ta Türkiye'de faaliyete geçen TRT Tabii platformu, kullanıcılarına ücretsiz hizmet sunuyor. 2024 yılı içinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması hedefleniyor. TRT Tabii dijital platformuna, internet sitesinden veya e-posta yoluyla üye olarak erişim sağlayabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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