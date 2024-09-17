Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Bu akşam Young Boys ile Aston Villa arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. İki takım, turnuvanın bu önemli aşamasında karşı karşıya gelirken, futbolseverler maça dair tüm detayları merakla araştırıyor. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağı, futbol tutkunları için büyük bir önem taşıyor. Peki, Young Boys- Aston Villa maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi canlı izle! Young Boys- Aston Villa maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

YOUNG BOYS- ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Young Boys- Aston Villa maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak.

YOUNG BOYS- ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Young Boys- Aston Villa maçı saat 19.45'te TRT 1 ve tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

TRT TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

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