Yok böyle fiyat artışı! Dairenin kira bedeli 2 ayda neredeyse 2 katına çıktı
Türkiye'nin popüler bir emlak ilan sitesinde yer alan kiralık dairenin 2 ay içindeki fiyat değişimi sosyal medyada gündem oldu. 2 Ocak itibarıyla ilk ilanı yayınlanan 3+1 dairenin 19 bin 500 TL'den 34 bin liraya yükseldiği görülürken, fiyat değişimine ait görseli paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi.
Yeni yılla birlikte başlayan zam furyası hız kesmeden devam ederken Türkiye'nin popüler bir emlak ilan sitesinde yer alan dairenin fiyat değişimi görenleri hayrete düşürdü.
2 AY İÇİNDE DİKKAT ÇEKEN FİYAT ARTIŞI
Asansörlü 3+1 bir dairenin 2 Ocak 2025 itibarıyla yayımlanan ilanında fiyatı 19 bin 500 olarak görülürken yalnızca 2 ay içindeki yükselişi ise dikkatlerden kaçmadı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
"Lüx yapılı" olarak ilana çıkılan dairenin yalnızca günler içinde 34 bin TL'ye kadar çıktığı görüldü. Süreç içindeki fiyat değişimini gören kullanıcılar ilanı paylaşarak son dönemde çığırından çıkan kira fiyatlarına tepki gösterdi.