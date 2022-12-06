Yılbaşı tatil mi, kaç gün? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?

2022 yılını geride bırakmaya sayılı günler kala birçok vatandaş yeni yılı kutlamak veya yılbaşı akşamı planlar yapmak için hangi güne denk geldiğini ve yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Peki, Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün? 2023 Ramazan ne zaman başlayacak? 2023 resmi tatil günleri..

Yılbaşı için kısa bir süre kaldı. Yılın son ayına girilmesine sayılı günler kala vatandaşlaryılbaşı tatili ile ilgili araştırmalar başladılar. Peki yılbaşı tatili kaç gün ve ne zaman? 31 Aralık tatil mi? Yılbasşı hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cumartesi günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2022 gününden ibaret olacak.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayı arife günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ