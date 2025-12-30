Haberler

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı Haber Videosunu İzle
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılbaşı alışverişi yapmak için Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının dönüşü sınır kapılarını kilitledi; Kapıkule ve Kapitan Andreevo'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Türkiye'deki ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı nedeniyle Bulgaristan vatandaşlarının bu yıl da alışveriş için Edirne'yi tercih ettiği bildirildi.

SINIR KAPILARINDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Bulgaristan'dan yılbaşı öncesi alışveriş için Edirne'ye gelen çok sayıda kişi, alışverişlerini tamamlayarak ülkelerine dönmeye başladı. Dönüşlerin artmasıyla Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Yılbaşı ve Bulgaristan'daki resmi tatiller nedeniyle sınır kapılarında uzun araç kuyrukları gözlendi.

Yılbaşı alışverişini Edirne'de yapan Bulgaristan vatandaşları, dönüşte sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

"NORMALDE BU KADAR YOĞUN OLMUYOR"

Edirne'de alışveriş yapan Hasan Şen, "Alışverişimizi yaptık, biraz kalabalık var. Sanırım yılbaşı yoğunluğundan kaynaklanıyor. Normalde bu kadar yoğun olmuyor. Yılbaşını ailemizle geçireceğiz" dedi.

Yılbaşı alışverişini Edirne'de yapan Bulgaristan vatandaşları, dönüşte sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

"YILBAŞINA İYİ GİRMEK İÇİN EDİRNE'Yİ TERCİH ETTİK"

Bulgaristan'ın Haskovo kentinde yaşayan Samet Seyit ise, "Yılbaşı için Edirne'de alışveriş yaptık. Sandalye, mutfak masası gibi ürünler aldık. Türkiye'yi alışverişte tercih ediyoruz. Bulgaristan'da bayram olduğu için herkes tatilde. Sınır kapılarında da yoğunluk var, sıramızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı alışverişini Edirne'de yapan Bulgaristan vatandaşları, dönüşte sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yunanistan'da gözaltına alındı
Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi