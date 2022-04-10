Yeni Malatyaspor küme düştü mü? Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'te küme düşüp düşmediği merak konusu oldu. Peki, Yeni Malatyaspor küme düştü mü? Kaç takım küme düşecek? İşte detaylar...

YENİ MALATYASPOR KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

YENİ MALATYASPOR 0 - 1 GZT GİRESUNSPOR

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Kenan Özer (Dk. 87 Muhammed Emin Sarıkaya), Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike (Dk. 90 Barış Başdaş), Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah (Dk. 65 Metehan Ünal, Dk. 87 Umut Taniş), Jospin (Dk. 46 Atakan Müjde), Tetteh,

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Perez, Diarra, Hayrullah Bilazer, Traore, Süleymanov (Dk. 67 Sergio), Flavio, Chiquinho (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Diabate (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Umut Nayir (Dk. 88 İbrahim Balde)

Gol: Dk. 23 Traore (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Jospin, Dk. 71 Atakan Müjde, Dk. 90+5 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ), Dk. 74 Perez (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Malatya ekibi, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

74. dakikada ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.

75. dakikada Awuku'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh topu daha müsait durumda bulunan Campi'ye göndermek istedi ancak araya giren kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

YENİ MALATYASPOR NE ZAMAN SÜPER LİG'E ÇIKMIŞTI?

2016-2017 Sezonunda 1. Ligde 2. olarak Süper Lig'e yükseldi.

2019-20 sezonu öncesinde gerçekleşen olağan genel kurulda mevcut başkan Adil Gevrek tekrar başkanlık görevine seçildi. Kongrenin ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiği açıklandı. 28 Ağustos 2019'da BtcTurk ile isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı. Kulübün adı 2019-2020 sezonu boyunca BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu. 15 Ocak 2020 tarihinde Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Sergen Yalçın'dan boşalan koltuğa Kemal Özdeş oturdu, görevini 1 Mart 2020 tarihinde bıraktı. Ardından göreve Hikmet Karaman getirilmiştir.

2019-2020 sezonu sonunda küme düşmüştür. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla ligde kalmıştır. Hikmet Karaman ile yapılan sözleşme 18 Ağustos 2020'de karşılıklı olarak feshedilmiştir.

2020-21 sezonuna Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor, 26. hafta sonunda Hamzaoğlu'nun takımın başından ayrılmasıyla yerine İrfan Buz geldi. Ligde oynanan 40 maç sonunda 10 galibiyet 15 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 45 puan toplayarak ligi 15. olarak tamamladı. 2020-21 Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda Galatasaray'a penaltılar sonucunda 7-6 kaybederek kupadan elendi.

KAÇ TAKIM KÜME DÜŞECEK?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek. Spor Toto Süper Ligi bu sezon 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

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