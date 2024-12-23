Yemekteyiz Dilan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Dilan Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 23-27 Aralık haftasında yarışacak olan Dilan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Dilan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilan Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ DİLAN HANIM KİMDİR?

Dilan Coşkun, 1991 yılında doğmuştur ve 33 yaşındadır. Kendisi aslen Yozgatlı olup, doğma büyüme Ankaralıdır. Genç yaşına rağmen spor alanında önemli başarılar elde etmiş, özellikle vücut geliştirme ve fitness alanında Marmara bölgesi ve Türkiye şampiyonluklarına ek olarak dünya ve Balkan şampiyonalarında dereceler elde etmiştir. Ayrıca, milli takım bünyesinde de yer almıştır.

Dilandaha önceki katıldığı haftada 1. olmuştu.

İşte Dilan'ın önceki1.'liği: