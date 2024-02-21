YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Bugün kim yarışacak? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemekteyiz programının yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Programın hangi kanalda yayınlanacağı ise izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Bugün kim yarışacak? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYŞE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat yarışmacısı Ayşe oldu. Ayşe Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 4

Hacer: 5

Menekşe: 6

Necmettin: 6

YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!