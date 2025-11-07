Türkiye finans piyasalarının tartışmalı isimlerinden biri olan Yasef Mitrani, özellikle düşük likiditeli hisselerdeki agresif işlemleri ve zaman zaman gündeme gelen spekülatif hamleleriyle yatırımcıların yakından takip ettiği bir figür olarak öne çıkıyor. Peki, Yasef Mitrani kimdir? Yasef Mitrani neden gözaltına alındı? Detaylar...

YASEF MİTRANİ KİMDİR?

Yasef Mitrani, Türkiye finans piyasalarında adı sıkça geçen ve oldukça tartışmalı bir figürdür. Edirne kökenli bir banker ve ticaret geleneğine sahip Mitrani ailesinden gelen Yasef?Mitrani, özellikle düşük likiditeli hisselerde agresif işlemleriyle, zaman zaman ise manipülasyon iddialarıyla gündeme gelmiştir.

Ailesi uzun yıllar bankerlik, ticaret ve otelcilik gibi sektörlerde faaliyet göstermiştir. Finansal piyasalarda işlemlerde bulunmuş; özellikle borsa pay piyasasında adı sürekli tartışma konusu olan bir figür olmuştur. Daha önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından takibe alınmış, hakkında tedbir kararları çıkarılmıştır.

YASEF MİTRANİ KAÇ YAŞINDA?

Elde edilen bilgilere göre, Yasef?Mitrani Edirne doğumludur. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 59 yaşında olduğu belirtilmektedir.

Bu yaş bilgisi, kamuoyuna açıklanan bilgiler doğrultusunda aktarılmış olup, tam doğum tarihi net olarak paylaşılmamıştır; bu yüzden "yaklaşık" ifadesi kullanılmıştır.

YASEF MİTRANİ NERELİ?

Yasef?Mitrani'nin Edirne kökenli olduğu bilinmektedir. Ailesi uzun yıllardır Edirne ve çevresinde yaşayan ve bankerlik/ticaret geleneğine sahip bir aileye mensuptur. Ayrıca, aile geçmişi itibarıyla Türkiye'de yaşayan Musevi cemaatine mensup olarak anılmaktadır.

YASEF MİTRANİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yasef?Mitrani'nin gözaltına alınma sebebi konusunda kamuoyunda öne çıkan iddialar ve resmi açıklamalar şu şekildedir:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemde olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliği yaşandığını belirterek manipülatif işlem iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştır.

Soruşturma kapsamında finans ve iş dünyasından dört önemli isim gözaltına alınmıştır. Yasef?Mitrani, Albatross Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, iş insanı Mehmet Aydoğdu ve Q Yatırım Bankası Genel Müdürü Cihan Küçükgöze, "tefecilik" suçlamasıyla ifadeye alınmıştır.