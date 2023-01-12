Yasak Elma 162.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 162.bölüm fragmanı izle

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yasak Elma dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yasak Elma 162.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 162. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma dizisinin 162.bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 162. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yasak Elmadizisinin konusu nedir? 162.Fragmanı nasıl izlenir!i, Yasak Elma dizisinin oyuncuları kimlerdir? Yasak Elma dizisinde son bölümünde neler oldu? Detaylar haberimizde…

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi

YASAK ELMA DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yasak Elma'nın yeni bölümünde Doğan, Handan'ı uzaklaştırmak için yurt dışındaki şirketinin başına geçmesini teklif edecek. Handan gitmeden önce Selim ile vedalaşacak. Ancak Selim'in hayatındaki kadının kim olduğunu öğrenmekten vazgeçmeyecek. Fragmanın son sahnesinde ise Selim ile Kumru'nun yakınlaşmasını görecek.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ender ve Yıldız, Doğan'ın uzatmalı sevgilisi Julia'nın peşine düşerler. Doğan, Selim'in kim olduğunu araştırırken, yıkıcı gerçekle karşılaşır.

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekranların sevilen dizilerinden Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor.

YASAK ELMA DİZİSİNDE KİMLER ROL ALIYOR?

Ender Çelebi. (Şevval Sam)

Yıldız Yıldırım. (Eda Ece)

Kumru Yıldırım. (Biran Damla Yılmaz)

Doğan Yıldırım. (Murat Aygen)

Asuman. (Melisa Doğu)

Handan Kılıç (Şebnem Dönmez)

Caner Çelebi. (Barış Aytaç)

Emir. (Serkan Rutkay Ayıköz)

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.

YASAJK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 161. bölümünün ardından 162. bölüm fragmanı yayınladı. İşte izleyicilerinin merakla belenen o fragman...