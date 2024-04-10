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Yargı ne zaman final yapıyor? Yargı son bölüm ne zaman?

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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisinin final tarihi merak ediliyor. Yargı ne zaman final yapıyor? Yargı son bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

YARGI NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisimayıs ayında ekran macerasını noktalayacak.

Yargı ne zaman final yapıyor? Yargı son bölüm ne zaman?

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 sezondur yayınlanan dizi, bir değişiklik olmazsa mayısın son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak. Yargı, hem ülkemizde, hem de yurt dışında yarattığı etki nedeniyle Ay Yapım'ın prestij projeleri arasında yer alıyor. 2 haftalık yayın arası veren dizinin "İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?" önsözlü yeni bölümü de 14 Nisan'da yayınlanacak.

Yargı ne zaman final yapıyor? Yargı son bölüm ne zaman?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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