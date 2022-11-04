Oyuncu Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Yağmur Ün kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli? Yağmur Ün Instagram hesabı!

Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle tanınan Yağmur Ünkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli? Yağmur Ün Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

Yağmur Ün, küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak 1999 senesinde Fanatik dizisinde yer aldı. 2002 yılında yayınlanan Zerda dizisinde Zerda, 2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi isimli dizide ise Naz Elmas tarafından canlandırılan Havin karakterinin çocukluğuna hayat vermiştir. Birkaç dizide daha rol almıştır. 2010 yılında Elde Var Hayat dizisinde İlkay karakterini oynamıştır. 2011 yılında başlayan Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen Kıral karakteriyle bilinirliğini arttırdı. Bu dizide Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Zeynep Gülmez ile birlikte rol aldı. Bu dizinin ardından Hıyanet Sarmalı dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2017 yılında kadrosuna dahil olduğu Söz dizisinde canlandırdığı Su Akkaya karakteriyle adından söz ettirdi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizide Yasemin Sırfbaş karakteriyle yer aldı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Çember serisinin Sırlar Apartmanı filminde Melisa karakterine hayat verdi. Son olarak 2022 yılında gösterime giren Soygun Oyunu: Büyük Vurgun filminde Nurgül karakteriyle yer almıştır.

YAĞMUR ÜN INSTAGRAM HESABI!

Yağmur Ün, @unyagmur kullanıcı adıyla 984 bin takipçisi bulunmaktadır.