Yaban Çiçekleri 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Yaban Çiçekleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Yaban Çiçekleri dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yaban Çiçekleri 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yaban Çiçekleri 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Yaban Çiçekleri yeni ölüm izleme linki var mı?

YABAN ÇİÇEKLERİ SON BÖLÜMDE NELER OLUR?

Ela, olanları kabullenmekte güçlük çekiyor ve babasının yanında olamadığı için kendini suçluyordur. Kılıç ise Ela'ya destek olmaya çalışır. Kılıç'ın, Osman Fevzi'nin intihar ettiğini açıklamasıyla Nurten evine geri döner ve her şeyin eski haline dönmesini ister. Nurten ve Berna arasında bir yüzleşme yaşanır. Bu yüzleşmenin galibi kim olacaktır? Osman Fevzi'nin avukatı, vasiyeti açıklamak için Ela, Kenan, Nurten ve Kılıç'ı arar. Ela, Kılıç'ın da vasiyette olma sebebini öğrenince çok sinirlenir. Bu sırada yurtdışından dönen İhsan'ın oğlu Gökhan, Ela'yı manipüle eder ve ortaklık adımları atılır. Ancak Kılıç buna direnir ve işleri tersine çevirir.

Yaban Çiçekleri 3. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Günce gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.