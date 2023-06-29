Fenerbahçe, Crystal Palace'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Wilfried Zaha'yı renklerine bağlamaya çok yakın olduğu iddia ediliyor. Taraftarlar ise merak içinde. Peki, Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye gelecek mi? Wilfried Zaha Fenerbahçe transfer haberleri! Zaha Fenerbahçe'de mi? İşte detaylar…

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Fildişi Sahilli futbolcu, mevcut şartlarda en iyi teklifi sunan sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktığı konuşuluyor. Futbolseverler ise merak ediyor Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye gelecek mi? Wilfried Zaha Fenerbahçe transfer haberleri! Zaha Fenerbahçe'de mi? Detaylar haberimizde…

WILFRIED ZAHA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, Kent ve Dzeko transferlerinin ardından hız kesmiyor. Transfer sezonuna fırtına gibi giren sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü futbolcu Zaha'ya yaptığı tekliften olumlu geri dönüş aldı. TRT Spor'da yer alan habere göre; bonservisi elinde olan Wilfried Zaha, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Fildişi Sahilli futbolcu, mevcut şartlarda en iyi teklifi yapan Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Ekonomik konularda son pürüzlerin giderilmesi halinde Fenerbahçe, Zaha ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

WILFRIED ZAHA FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

9 yıldır Crystal Palace formasını terleten Zaha, geçen sezon 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların hepsinde sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Fildişi Sahilli futbolcu, mevcut şartlarda en iyi teklifi sunan sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktı.