Süper Lig'de 29. hafta dev maça sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor'u Vodafone Park'ta karşı karşıya getirecek mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. Zorlu karşılaşmanın hakemi olan Volkan Bayarslan merak ediliyor. Peki, Volkan Bayarslan kimdir? Volkan Bayarslan kaç yaşında, nereli? Volkan Bayarslan hangi takım maçlarını yönetti?

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu. Atamanın Fenerbahçe-Beşiktaş maçında olduğu gibi manuel değil, dijital olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Volkan Bayarslan'ın kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Volkan Bayarslan kimdir? Volkan Bayarslan kaç yaşında, nereli? Volkan Bayarslan hangi takım maçlarını yönetti? soruları aratıldı.

VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

Volkan Bayarslan (d. 1 Ocak 1978, Erzurum) Türk hakem. Süper Lig'de ilk defa Bursaspor - Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumsporun genç takımında fubol oynadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi 3. Sınıfta iken Ağrı Spor'a transfer oldu.

1978 yılında Erzurum'da doğan Bayarslan, 2000 yılında hakemliğe başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde görev yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girdi. 21.08.2010 tarihinde Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasıyla ilk 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu. 2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan'ın oğlu Volkan Bayarslan, Erzurumspor Alt Yapısında futbola başladı. Mavi-beyazlı formanın yanı sıra Oltuspor formasını giydi. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikspor takımında futbol oynadı. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan AĞRISPOR 5 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'a transfer oldu. 1999 yılında profesyonel futbolu bırakıp hakemliğe başladı. Daha sonraları ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınan 37 yaşındaki Bayarslan güçlü fiziki yapısı ve futbol bilgisinin de katkısıyla başarılı bir şekilde klasman yükselerek Süper Ligde maç yönetmeye başladı.

24.04.2016 tarihinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya atlayan bir futbol holiganı tarafından saldırıya uğramıştır. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğramıştır.