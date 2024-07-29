Voleybol maçının kaç set oynandığı merak ediliyor. Voleybol severler, voleybol maçının kaç sette bittiğini ve detaylarını araştırıyor. Paris Olimpiyatları'nın da başlamasıyla voleybol kuralları daha fazla araştırılmaya başlandı. Peki, Voleybol maçı kaç set oynanır? Voleybol maçı kaç sette biter?

VOLEYBOL MAÇI KAÇ SET OYNANIR?

Set Sayısı: Bir takım üç set kazandığında maç sona erer. Yani maç 3-0, 3-1 veya 3-2 gibi sonuçlarla biter.

VOLEYBOL MAÇI KAÇ SETTE BİTER?

Set Puanları:

İlk dört set, 25 sayıya ulaşan ilk takım tarafından kazanılır, ancak kazanan takımın en az iki sayı farkla önde olması gerekir (örneğin, 25-23).

Eğer set 24-24 eşitlikle devam ederse, seti kazanmak için iki sayılık fark oluşturana kadar oynanır (örneğin, 26-24, 27-25).

Beşinci Set (Tie-break Seti): Eğer maç beşinci sete uzarsa, bu set 15 sayıya ulaşan ilk takım tarafından kazanılır. Yine, kazanan takımın en az iki sayı farkla önde olması gerekir (örneğin, 15-13).