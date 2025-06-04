VNL Türkiye Tayland maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VNL Türkiye Tayland maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Voleybolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. VNL Türkiye Tayland maçı ne zaman? sorusu, Filenin Sultanları'nın maç takibini yapan milyonlarca sporseverin gündeminde yer alıyor.

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı devam ederken, Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Milli takımın oynayacağı bu kritik maç öncesi, Türkiye Tayland maçı saat kaçta başlayacak ve karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak gibi soruların cevabını sizler için derledik. İşte detaylar…

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk hafta karşılaşmalarını Çin'in başkenti Pekin'de oynayacak. Milli takım, ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında yarın TSİ 06.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak. VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

VNL Türkiye Tayland maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:

4 Haziran Çarşamba:

06.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran Cuma:

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran Cumartesi:

10.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran Pazar:

14.30 Çin-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

TÜRKİYE-TAYLAND 2025 FIVB MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Tayland 2025 FIVB Milletler Ligi maçı 6 Haziran TSİ ile 14:30'da oynanacak.

VNL Türkiye Tayland maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı saat kaçta, hangi kanalda

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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