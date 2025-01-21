Vedia Nil Apak Kartalkaya yangınında öldü mü? Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak kimdir, kaç yaşında öldü?

Vedia Nil Apak Kartalkaya yangınında öldü mü? Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında Fenerbahçe'nin genç sporcularından Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak yaşamını yitirdi. Vedia Nil Apak kimdir? Detaylar haberimizdedir...

VEDİA NİL APAK ÖLDÜ MÜ?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Fenerbahçeli minik sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti. Fenerbahçe Spor Kulübü, yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet;

Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"