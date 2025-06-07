Vargas neden yok? Filenin Sultanları Melissa Vargas kadroda yok mu?

Vargas neden yok? Filenin Sultanları Melissa Vargas kadroda yok mu?
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Voleybolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri: Vargas neden yok? 2025 FIVB Milletler Ligi heyecanı devam ederken, Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas'ın kadroda yer almaması dikkat çekti. Filenin Sultanları Melissa Vargas kadroda yok mu? sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında gündeme oturdu.

Türkiye'nin Çin'de oynadığı ilk hafta maçlarında Melissa Vargas'ın forma giymemesi, "Vargas neden yok?" sorusunu öne çıkardı. Filenin Sultanları Melissa Vargas kadroda yok mu sorusu üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu ve teknik heyet tarafından yapılan açıklamalar netlik kazandı. Peki, Vargas neden yok? Filenin Sultanları Melissa Vargas kadroda yok mu?

VARGAS NEDEN YOK?

Başantrenör Daniele Santarelli, yoğun kulüp sezonunun ardından oyuncuların yıpranmaması adına bazı isimleri ilk etapta dinlendirmeyi tercih etti.

Vargas neden yok? Filenin Sultanları Melissa Vargas kadroda yok mu?

MELISSA VARGAS KADRODA YOK MU?

Milli Takım teknik heyeti, oyuncuların fiziksel olarak dinlenmesini ve ilerleyen maçlarda maksimum performansla sahaya çıkmasını hedefliyor. Bu nedenle Melissa Vargas gibi yıldız isimler ilk hafta kadrosuna alınmadı.

Melissa Vargas'ın yanı sıra Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge gibi önemli isimler de Çin ayağında yer almadı. Bu uygulama, turnuva boyunca oyuncuların dönüşümlü olarak kadroya dahil edilmesi planına uygun şekilde yürütülüyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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