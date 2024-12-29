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Van Dijk Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Virgil van Dijk son durum ne?

Van Dijk Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Virgil van Dijk son durum ne?
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Galatasaray'da transfer süreçleri hızla sürerken, gündeme bomba gibi bir haber düştü. Tuttomercato'nun verdiği bilgiye göre, Galatasaray, Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Van Dijk Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Virgil van Dijk son durum ne?

Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Virgil Van Dijk'ı sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Van Dijk Galatasaray'a mı gelecek?GalatasarayVirgil van Dijk son durum ne?

VAN DİJK GALATASARAY'A MI GELECEK?

Tutto Mercato Web'in haberine göre, sarı-kırmızılıların sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Virgil Van Dijk için harekete geçmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların gelecek yaz transfer sezonunda yıldız oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

33 yaşındaki Hollandalı yıldız stoper, bu sezon 23 maçta forma giyerken 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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