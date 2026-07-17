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Vali Dr. Önder Bozkurt, Patnos ilçesi Edremit Köyü ile Dedeli Beldesi'ni ziyaret

Vali Dr. Önder Bozkurt, Patnos ilçesi Edremit Köyü ile Dedeli Beldesi'ni ziyaret
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Vali Dr. Önder Bozkurt, Edremit Köyü'ndeki parke yol çalışmalarını denetledi, Dedeli Belediyesi'ni ziyaret ederek belediye başkanıyla görüştü ve esnaf ile vatandaşların taleplerini dinledi.

Bozkurt ve beraberindeki kamu kurum yetkilileri ile İlçede Edremit Köyü'nde yapımı devam eden parke yol çalışmalarını yerinde inceleyen Valimiz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Dedeli Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı ile yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Bozkurt, daha sonra belde esnafını ziyaret ederek vatandaşlarımızla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Vali Dr. Önder Bozkurt, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilimizin her noktasında yatırımların ve kamu hizmetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: Haber Platformu / Servet Arslan
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