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VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE!

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İspanya La Liga'da büyük bir heyecan yaşanıyor, zira Valencia ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maçla ilgili tüm detaylar, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Peki, Valencia Barcelona maçı hangi kanalda? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE!

La Liga'daki bu heyecan dolu mücadelede, Valencia ve Barcelona'nın karşı karşıya geleceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu haline geldi, futbolseverler arama motorlarında bu detayları araştırıyor. Peki, Valencia Barcelona maçı hangi kanalda? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE!

VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia ile Barcelona arasındaki müsabaka, 16 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

VALENCIA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya'daki bu büyük karşılaşma Türkiye saati ile saat 23.00'de başlayacak.

VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE!

VALENCIA VS BARCELONA CANLI, KESİNTİSİZ, ŞİFRESİZ İZLE

Valencia ile Barcelona arasındaki müsabaka S Sport'tan yayınlanacak. S Sport Plus'u canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus resmi internet sitesi üzerinden platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE!

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 12188 MHz.
  • Polarizasyon: Vertical (dikey)
  • DVB-S2-8PSK
  • Symbole rate: 27500 ksym/s
  • FEC:5/6
  • D-Smart 78. Kanal
  • TV+ 77. Kanal
  • TiviBu 73. Kanal
  • Kablo TV 240. Kanal
  • Vodafone TV 11. Kanal
Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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