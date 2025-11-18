VAKFA kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? Vakıf Faktoring kaç kişi katıldı?

Vakıf Faktoring (VAKFA) 2025 yılı Kasım ayında gerçekleştirdiği halka arz ile yatırımcıların yoğun ilgisini çekti. Toplam 225 milyon TL nominal değerli B grubu payın satışa sunulduğu bu halka arzda, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar rekor talep gösterdi. Peki, VAKFA kaç lot verdi? Vakıf Faktoring (VAKFA) ne zaman işlem görecek? Vakıf Faktoring kaç kişi katıldı? Merak edilenler tüm detaylar haberimizde!

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ SONUÇLARI

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 12–14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşen halka arzı, beklentilerin üzerinde bir ilgi gördü. Şirket, 225?milyon?TL nominal değerde B grubu payı satışa çıkardı ve arz süreci başarıyla tamamlandı.

Talep toplama sürecinde toplamda yaklaşık 1,16 milyar TL nominal değerli talep geldi; bu da halka arz büyüklüğünün 5,17 katına tekabül ediyor.

Fiyat 14,20 TL olarak belirlendi ve bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğü 3,195?milyar TL olarak gerçekleşti.

Dağıtım Sonuçları

Yurt içi bireysel yatırımcılar için tahsis edilen paylara talep, tahsisatın 7,84 katı oldu.

Yurt içi kurumsal yatırımcılarda talep, tahsisatın 1,17 katı düzeyinde gerçekleşti.

Dağıtım sonucunda, 684.223 bireysel ve 106 kurumsal yatırımcıya pay aktarımı yapıldı; toplamda 684.329 yatırımcı halka arza katıldı.

Bireysel yatırımcılara ayrılan 135?milyon TL nominal değerdeki payın %60'ı, kurumsal yatırımcılara ayrılan 90?milyon TL'nin %40'ı dağıtıldı.

Ortalama olarak her yatırımcı yaklaşık 198 adet pay (lot) aldı.

VAKIF FAKTORİNG (VAKFA) KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda yatırımcılara verilen lot miktarı, özellikle bireysel yatırımcılar açısından merak konusuydu.

Dağıtım sonucuna göre, bireysel yatırımcılara kişi başı ortalama 198 lot verildi.

Bazı bireysel yatırımcılara maksimum 299 lot kadar dağıtım yapılmış.

VAKIF FAKTORİNG (VAKFA) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz süreci tamamlanırken, VAKFA hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlama tarihi de yatırımcılar için kritik:

Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte, VAKFA kodlu hisse Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Tahminlere göre işlem başlangıcı, halka arz sonuçlarının açıklanmasını takiben bir sonraki iş günü gerçekleşebilir.

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Halka arza toplam 707.961 yatırımcı başvurdu.

Dağıtım ise 684.329 yatırımcıya yapıldı (684.223 bireysel + 106 kurumsal).

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!