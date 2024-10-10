Uşakspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Uşakspor - Bursaspor maçı hangi kanalda?
Uşakspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uşakspor-Bursaspor maçı ücretsiz izleniyor mu? Uşakspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Türkiye Kupası'nda heyecan, Uşakspor ve Bursaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, bu sezon ligde sergiledikleri performansla dikkat çekerken, hem ligde hem de kupada başarıyı hedefliyorlar. Uşakspor ise 3. Lig B Grubu'nda lider durumda. Peki Uşakspor-Bursaspor maçı nerede?
Uşakspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Uşakspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Uşakspor, bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece bir kez mağlup oldu. Oynadığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyet çıkaran Uşak ekibi, rakip ağlara 8 gol gönderirken, kalesinde 4 gol gördü. Ligde son olarak Adıyaman FK'yı mağlup eden Uşakspor, kupa maçına moralli bir şekilde hazırlanıyor. Peki, Uşakspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Uşakspor Bursaspor karşılaşması ile ilgili detaylar haberimizde…
UŞAKSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Uşakspor - Bursaspor maçı 10 Ekim Perşembe günü saat 15:00'da başlayacak. A Spor ekranlarından şifresiz ve ücretsiz yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası, 2. Ön Eleme turunda Uşakspor ve Bursaspor karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadeleyi Armağan Çıbık yönetecek. Yardımcılıklarını ise Umut Ertemel ve Mete Topcu üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Demir olacak.
UŞAKSPOR-BURSASPOR MAÇI SON DURUM
Efrahim Alkın yönetimindeki Uşakspor, bu sezon 3. Lig 2. Grup'ta lider durumda. Uşak ekibi, ligde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez sarsarken, kalesinde ise 4 gol gördü.
Bursaspor ise yeni sezonda hem ligde hem de kupada başarı hedefliyor. Batalla'nın yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet alarak 13 puan topladı ve ligde 3. sırada yer alıyor. Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turlarını kayıpsız geçerek gruplara kalmayı amaçlıyor.