Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı? Union Saint-Gilloise hangi ligde oynuyor?

Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı? Sorusu, bugün gerçekleştirilmekte olan Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ile Union Saint-Gilloise oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş karşılaşmasını 14 Mart'ta oynayacak. Peki, Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı? Union Saint-Gilloise hangi ligde oynuyor?

UNİON SAİNT-GİLLOİSE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Royale Union Saint-Gilloise, Belçika'nın bir futbol kulübüdür. Kulüp, 1 Kasım 1897 tarihinde Saint-Gilles belediyesinden köken almaktadır. 1920'li yıllardan bu yana stadyumu komşu Forest belediyesinde bulunmaktadır ve 10 numaralı kayıtla bilinir. Takımın renkleri sarı ve mavidir.

Union Saint-Gilloise, Belçika futbol tarihinde en başarılı kulüplerden biridir. Büyük başarıları, II. Dünya Savaşı'ndan önce yaşanmıştır. Halk arasında "Union 60" olarak da bilinen takım, 1933-1935 yılları arasında 60 maç üst üste mağlubiyet almadığı ünlü bir serinin ardından bu lakabı almıştır.

Kulüp, 2020-2021 sezonunda 1B Ligi'nde şampiyon olarak 48 yıl aradan sonra Belçika futbolunun en üst seviyesine yükselmiştir. 2023-2024 sezonunda Jupiler Pro League'de mücadele etmektedir. Bu, kulübün ulusal liglerde 115. sezonu ve elit seviyede 61. sezonudur.