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Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
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Royale Union Saint Gilloise ya da kısaca R. Union SG. Belçika Pro League'de yer alan futbol takımı. Kulüp 1904 ile 1935 arasında 11 kez Belçika Ligini kazanmıştır. Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Kulüp 1904 ile 1935 arasında 11 kez Belçika Ligini kazanmıştır. Kulüp bu başarılı dönemi bir daha tekrarlayamadı. 2020-21 sezonunda 48 yıllık hasrete son vererek tekrar Pro League yükselme başarısı gösterdi. Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

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Royale Union Saint Gilloise ya da kısaca R. Union SG. Belçika Pro League'de yer alan futbol takımı. Kulüp 1904 ile 1935 arasında 11 kez Belçika Ligini kazanmıştır. Kulüp bu başarılı dönemi bir daha tekrarlayamadı. 2020-21 sezonunda 48 yıllık hasrete son vererek tekrar Pro League yükselme başarısı gösterdi. Yeniden yükseldiği Pro League'deki ilk sezonunda normal sezonu 77 puanla ilk sırada bitirme başarısı gösterse de play-off grubunda Club Brugge'a geçilerek sezonu 2. sırada bitirmiştir. Bu sonuçla 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştır.

Avrupa Kupaları tarihi

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Rangers FC ile eşlemiştir. İlk maçı 3-0 kaybeden Belçika ekibi rövanşı ise 2-0 kazanmasına rağmen elenmiş ve yoluna Avrupa Liginde devam etmiştir. Union Berlin, Malmö FF ve SC Braga ile eşleşen Belçika takımı grubu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselmiştir. Son 16 turunda gruplarda karşılaştığı Union Berlin'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde yine bir Alman takımı ile eşleşmiştir. Eşleştiği Bayer Leverkusen'e 1-1 ve 4-1 sonuçları ile boyun eğerek Avrupa Kupalarına veda etti.

2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Lugano takımı eleyerek gruplara katılmayı başardı. Gruplarda Liverpool, Toulouse ve LASK ile eşleşti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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