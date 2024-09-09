A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak. Umut Nayir hangi takımda oynuyor? Umut Nayir hangi kimdir, kaç yaşında mevkisi ne?

İLK11'LER AÇIKLANDI

iLK 11'LER

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir

İzlanda : Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson

UMUT NAYİR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Şu andaki takımları: Konyaspor - Türkiye Millî Futbol Takımı

Boy: 1,91 m

Doğum: 28 Haziran 1993 (31 yıl yaşında), Kocasinan, Türkiye

UMUT NAYİR HANGİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA MEVKİSİ NE?

Mehmet Umut Nayir (d. 28 Haziran 1993), santrfor mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giymektedir.

Nayir, 2012'de Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzaladı ve 2012-13 sezonunun sonunda 2. Lig'e düştü. Ertesi sezon ligde 29 karşılaşmada 19 gol atarak takımını 2. Lig Play-off aşamasına taşıdı, ancak yarı finalde Alanyaspor'a elendiler. Şubat 2015'te Osmanlıspor ile anlaştı ve sırasıyla Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Ankaragücü'ne kiralandı. Ankaragücü'ndeki ikinci döneminde Nayir, takımıyla sezonu ikinci sırada bitirdi ve Süper Lig'e yükseldi. Temmuz 2018'de 250 bin Avro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu; ancak bir sezonluğuna Bursaspor'a kiralandı.

Kiralık sözleşmesinin bitimiyle Beşiktaş'a dönen Nayir, 2019-20 sezonunda kadroya dâhil edildi. Beşiktaş ile kariyerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi ve Braga karşısında Avrupa Kupaları'ndaki ilk golünü attı. 2020'de ilk kez PAOK karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasında forma giydi. Aynı yıl Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e kiralandı. 2021'de Giresunspor ile anlaştı. Daha sonra Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giydi ve ligde çıktığı 31 maçta 17 gol attı ve gol krallığında beşinci, yerli oyuncular arasında ise birinci oldu. Buradaki performansıyla Fenerbahçe'ye transfer oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de toplamda 13 karşılaşmada forma giydi ve Ocak 2024'te Pendikspor'a kiralandı. Temmuz 2024'te 400 bin Avro bonservis bedeliyle Konyaspor'a transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden Nayir, 2022 yılında düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda oynadı. Mart 2023'te Türkiye millî takımına çağrıldı ve Avrupa Şampiyonası Elemelerinde forma giydi.

Konyaspor

26 Temmuz 2024 tarihinde Süper Lig takımı Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.