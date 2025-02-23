Ümraniyespor Sakaryaspor maçı ertelendi mi? Ümraniyespor Sakaryaspor iptal mi, tatil mi edildi (KAR YAĞIŞI)?

Trendyol 1. Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Ümraniyespor Sakaryaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle mücadelenin 75'inci dakikasında maçın hakemi Davut Çelik tarafından durduruldu. Ümraniyespor Sakaryaspor maçı ertelendi mi?Ümraniyespor Sakaryasporiptal mi, tatil mi edildi (KAR YAĞIŞI)?

OYUNCULAR ISINMAYA DEVAM EDİYOR

Kar temizliği için ara verilen maçta oyuncular ısınmaya devam ediyor.

ÜMRANİYESPOR SAKARYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Mücadelede kar yağışının devam etmesi durumunda Ümraniyespor Sakaryaspor maçı ileri bir tarihe ertelenecek. Bu gibi bir durumda Ümraniyespor Sakaryaspor karşılaşması 24 Şubat Pazartesi gününde kaldığı yerden 75'inci dakikadan devam edecek.

Hakemler sahaya çıktı ve karar bekleniyor.