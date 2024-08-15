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Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada (15 Ağustos Perşembe)?

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Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden 3. ön eleme turunda Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kalarak elenmesinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. Geçen hafta gerisine düştüğümüz Çekya farkı açmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması 10. sıraya geriledi. Fenerbahçe'nin elenmesi, ülke puanına sadece 0.1 katkı yaptı. Geçen hafta 9. sırayı Çekya'ya kaptıran Türkiye, Çekya'nın iki galibiyetle geceyi tamamlamasıyla aradaki fark 0.65'e çıktı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇ PUANDA, KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 10. sırada yer almaktadır.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Konferans Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılır.

UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye 35,000 puanla 10. sırada yer alıyordu. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bu sezon Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek. İşte takımlarımızın son maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması haberimizde!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

1 - İngiltere: 89,160

2 - İtalya: 79,106

3 - İspanya: 73,989

4 - Almanya: 71,660

5 - Fransa: 57,879

6 - Hollanda: 54,483

7 - Portekiz: 49,416

8 - Belçika: 43,200

9 - Çekya: 35,350

10 - Türkiye: 35,000

11 - Norveç: 30,250

12 - İsrail: 29,875

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇ PUANDA, KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 34.800 puanla 10. sırada yer almaktadır.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Konferans Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım de direkt lig aşamasına katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.

2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not : Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

• 1- İNGİLTERE: 89.160

• 2- İTALYA: 79.106

• 3- İSPANYA: 73.989

• 4- ALMANYA: 71.660

• 5- FRANSA: 57.950

• 6- HOLLANDA: 54.566

• 7- PORTEKİZ: 49.516

• 8- BELÇİKA: 43.200

• 9- ÇEKYA: 35.750

10- TÜRKİYE: 35.100

• 11- NORVEÇ: 30.500

• 12- İSRAİL: 29.875

• 13- AVUSTURYA: 29.100

• 14- DANİMARKA: 28.700

• 15- YUNANİSTAN: 28.250

Osman Demir
Osman Demir
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