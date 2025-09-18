Ülke puanı sıralaması 2025-2026! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması

UEFA'nın resmi listesinde yer alan ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaçıncı basamakta olduğu merak ediliyor. Kulüplerimizin son maçlardan topladığı puanların eklenmesiyle birlikte oluşan yeni tablo, Avrupa'daki konumumuzu da ortaya koyuyor.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDİR?

Uefa Ülke Puanı Sıralaması, Avrupa futbolunun çatı kurumu olan UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) tarafından düzenlenen ve her ülkenin kulüp takımlarının Avrupa kupalarındaki (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) performanslarına göre hesaplanan bir puanlama sistemidir.

• Her futbol sezonunda ülkelerin kulüpleri, Avrupa kupalarına katılır ve oynadıkları her maçtan galibiyet, beraberlik ve tur atlama gibi durumlara göre puanlar toplar.

• Bu puanlar, son 5 sezonun toplam performansına göre değerlendirilir ve ülke bazında toplanıp kulüp sayısına bölünerek ortalama ülke puanı elde edilir.

• Ortaya çıkan bu ortalama, ülkelerin UEFA ülke sıralamasındaki yerini belirler.

Neden önemlidir?

• Sıralama, bir ülkenin gelecek sezon Avrupa kupalarına kaç takım gönderebileceğini belirler.

• Üst sıralarda yer alan ülkeler daha fazla takım gönderir ve takımlar eleme oynamadan doğrudan grup aşamasına katılabilir.

• Düşük sıralamadaki ülkeler ise daha erken eleme turlarında oynamak zorunda kalır.

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

Ülke / Puan

1. İngiltere95.672

2. İtalya85.088

3. İspanya 79.203 8/8

4. Almanya 75.116

5. Fransa 68.247

6. Hollanda 61.866

7. Portekiz 57.466

8. Belçika 55.350

9. Türkiye 43.600

10. Çekya 40.500