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Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı?

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Uğurcan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Uğurcan Çakır sevgilisi var mı, evli mi, çocuğu var mı? Uğurcan Çakır hangi pozisyonda oynuyor? Uğurcan Çakır hangi takımda oynuyor? Uğurcan Çakır, transfer haberleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki Uğurcan Çakır transfer mi oluyor?

Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Uğurcan Çakır sevgilisi var mı, evli mi, çocuğu var mı? Uğurcan Çakır hangi pozisyonda oynuyor? Uğurcan Çakır hangi takımda oynuyor? Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, transfer haberleriyle gündemden düşmüyor. İşte Uğurcan Çakır hakkında merak edilenler haberimizde…

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Futbol kariyerine 12 yaşında İstanbul'da Çekmeköyspor'da başlayan Çakır, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekmiş ve 1461 Trabzon altyapısına transfer olmuştur. Trabzonspor'un pilot takımı olan 1461 Trabzon'da gelişimini sürdüren genç kaleci, 2012 yılında Trabzonspor altyapısına geçiş yaparak burada kendini göstermeye devam etmiştir.

Trabzonspor'da profesyonel kariyerine Vahid Halilhodzic döneminde başlayan Uğurcan Çakır, o dönemde A Takıma yükselmiş ancak ilk sezonunda forma şansı bulamamıştır. U-21 takımında oynadığı maçlarla dikkat çeken Çakır, Zeki Ayvaz'ın takımdan ayrılması ve Onur Kıvrak'ın sakatlığı sonrası A Takıma dahil edilmiş ve 16 yaşında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı?

Uğurcan Çakır, 30 Temmuz 2015 tarihinde Rabotniçki ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ilk kez Trabzonspor formasıyla sahaya çıkarak Avrupa'da da boy göstermiştir. 191 cm boyunda ve 78 kilo olan Uğurcan Çakır, sağ ayağını kullanmakta ve kaleci mevkiinde oynamaktadır.

Trabzonspor formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmektedir. Kariyerinde birçok başarılı maç çıkaran Uğurcan Çakır, aynı zamanda Türk Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

UĞURCAN ÇAKIR ÖZEL HAYATI

Özel hayatında da mutlu bir evliliği olan Uğurcan Çakır, Kübra Çakır ile evlidir ve çiftin bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı?

Betül Cirit
Betül Cirit
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