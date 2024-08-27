UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç?
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin konumu ve toplam puanı merak ediliyor. Türkiye'nin UEFA'daki sıralaması ve puanı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
Türkiye, Avrupa'daki kulüp takımlarının geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılar sayesinde UEFA ülke puanı sıralamasında önemli bir ilerleme kaydetti. Türk takımları, Avrupa kupalarındaki başarılı performanslarıyla ülkemizi 9. sıraya kadar yükseltti. Futbolseverler ise güncel UEFA puan sıralamasını ve Türkiye'nin bu sıralamada kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ve toplam kaç puana sahip? İşte bu konuyla ilgili detaylar…
UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, geçtiğimiz yıl takımlarımızın Avrupa'da aldığı sonuçların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti. 2024- 2025 sezonunda ise alınan sonuçların ardından topladığı 35.600 puanla 10. sırada yer alıyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 58.093
6- HOLLANDA - 54.566
7- PORTEKİZ - 49.916
8 - BELÇİKA - 43.600
9- ÇEKYA - 36.850
10- TÜRKİYE - 35.600
11- NORVEÇ - 31.250