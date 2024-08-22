UEFA ülke puan durumu! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan?

Türkiye, Avrupa'daki kulüp takımlarımızın geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılar sayesinde UEFA ülke puanları sıralamasında önemli bir ilerleme kaydetmişti. Geçtiğimiz yıl Türk takımları, Avrupa kupalarındaki performanslarıyla ülkemizi 9. sıraya kadar taşımıştı. Futbol severler, güncel UEFA puan sıralamasını merak ediyor. Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı ve kaç puan olduğu araştırılıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan?

UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, geçtiğimiz yıl takımlarımızın Avrupa'da aldığı sonuçların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti. 2024-2025 sezonunda ise alınan sonuçların ardından topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 58.093

6- HOLLANDA - 54.566

7- PORTEKİZ - 49.916

8 - BELÇİKA - 43.600

9- ÇEKYA - 36.550

10- TÜRKİYE - 35.300

11- NORVEÇ 31.000