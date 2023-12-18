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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle!

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18-12-2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi programı/etkinliği, UEFA.tv kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi etkinliği/programı, 18 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 14:00 başlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!