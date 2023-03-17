UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura canlı izleme linki!

Uefa Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 14 Mart günü gerçekleştirildi. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi kura sonuçları merak ediliyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ!



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Finalinin İstanbul'da yapılacağı Devler Ligi'nin çeyrek finalinde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesi öne çıkan karşılaşma olarak dikkat çekiyor. Bu maçın galibi ise yarı finalde Real Madrid-Chelsea mücadelesinin kazananıyla oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 14 Mart günü çekilen kura sonuçları şöyle;

Çeyrek final eşleşmeleri:

Real Madrid-Chelsea

Inter-Benfica

Manchester City-Bayern Münih

Milan-Napoli

Yarı final eşleşmeleri: