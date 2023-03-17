UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!
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Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kura sonuçlarını merak ediyor. Merakla takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçlarını araştırıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!
Uefa Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 14 Mart günü gerçekleştirildi. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi kura sonuçları merak ediliyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Finalinin İstanbul'da yapılacağı Devler Ligi'nin çeyrek finalinde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesi öne çıkan karşılaşma olarak dikkat çekiyor. Bu maçın galibi ise yarı finalde Real Madrid-Chelsea mücadelesinin kazananıyla oynayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 14 Mart günü çekilen kura sonuçları şöyle;
Çeyrek final eşleşmeleri:
- Real Madrid-Chelsea
- Inter-Benfica
- Manchester City-Bayern Münih
- Milan-Napoli
Yarı final eşleşmeleri:
- Milan/Napoli-Inter/Benfica
- Real Madrid/Chelsea-Manchester City/Bayern Münih